Под Нижним Тагилом в столкновении фуры и иномарки серьезно пострадал 71-летний мужчина

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

На трассе под Нижним Тагилом в столкновении иномарки и фуры серьезно пострадал 71-летний мужчина. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу и врезался в «МАЗ», который в этот момент направлялся в Верхнюю Салду.

- Водителя легковушки госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, рваной раной правого уха во вторую центральную городскую больницу, где врачи произвели пострадавшему трепанацию черепа, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Известно, что водитель «МАЗа» перевозил трансформаторную будку, при этом он отправился в рейс без путевого листа, за что его привлекли к ответственности. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.