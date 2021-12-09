На Урале выросли цены на макароны и гречку

Макароны подорожали на 2,67% до 118,56 рубля за килограмм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю подорожали гречка, макароны и твердый сыр. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Сильнее всего в цене выросла гречка. Ее стоимость поднялась на 3,6% до 126,6 рубля за килограмм. Макароны подорожали на 2,67% до 118,56 рубля за килограмм. А твердый сыр в свою очередь прибавил в цене 2,51%. Теперь он в среднем стоит 672,35 рубля за килограмм.

При этом некоторые продукты наоборот подешевели. Например, в цене потеряли свежие помидоры, лук, морковь и мясные продукты.

Ранее в Свердловской области подорожала свежая белокочанная капуста. Стоимость за килограмм выросла на 7,08 %, до 39,46 рубля. Также выросла цена на картофель. Она увеличилась на 2,48 % до 41,79 рубля.

Помимо этого подорожали овощные консервы для детского питания. Стоимость выросла на 2,35% до 529,1рубля.