Защита опального отца Сергия обжаловала приговор экс-схиигумену

В декабре 2020 года Сергия задержали, увезли в Москву и предъявили обвинение по трем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита опального отца Сергия, которому 30 ноября вынесли приговор в Измайловском районном суде Москвы, обжаловала решение суда. Ранее стало известно, что ему назначили 3,5 года, которые он должен провести в колонии общего режима, адвокаты экс-схиигумена сразу после оглашения заявили, что не согласны с таким исходом дела.

Напомним, весной 2020 года после начала пандемии схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) стал выкладывать в интернете видеозаписи с проповедями, где критиковал светскую власть и призывал не соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

В декабре 2020 года Сергия задержали, увезли в Москву и предъявили обвинение по трем статьям, в том числе и доведение до самоубийства, сторона обвинения запрашивала для него четыре года колонии и уточняла, что срок не должен быть условным.