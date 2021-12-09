Европейский лоукостер Wizz Air наладит прямое авиасообщение межу Екатеринбургом и Будапештом

Заход лоукостера в местный аэропорт «Кольцово» анонсировали еще летом этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Европейский лоукостер Wizz Air планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Будапешт уже весной следующего года. По словам генерального консула Венгрии в уральской столице Шандора Фабиана, полеты начнутся уже в марте. Об этом пишет ТАСС-Урал.

Заход лоукостера в местный аэропорт «Кольцово» анонсировали еще летом этого года, тогда на международной выставке «Иннопром» губернатор Свердловской области и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили перспективные варианты сотрудничества, в том числе запуск прямого авиасообщения.

- Венгерская авиакомпания Wizzair намерена открыть авиасообщение между Будапештом и Екатеринбургом. Это придаст интенсивный импульс нашим двусторонним контактам, – передавал слова венгерского министра Департамент информационной политики Свердловской области.