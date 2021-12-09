И это конкуренты «Ленте» и «Ашану»? Пошли в дискаунтеры Екатеринбурга, чтобы сэкономить. Вот что из этого вышло

Цена ниже, но есть подводные камни - качество и срок годности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на товары с желтыми ценниками, которые украшают товары по акции, цены в магазинах у дома все равно «кусаются». Продукты и товары первой необходимости растут в цене каждую неделю. Ситуация в экономике в эпоху коронавируса остается сложной, это породило открытие дискаунтеров - магазинов-складов с недорогими товарами, зачастую неизвестных марок.

В этих местах почти нет продавцов, красивых витрин, есть узкие проходы и расставленные по бокам коробки с недорогими товарами. Журналисты «КП-Екатеринбург» отправились в два дискаунтера, чтобы посмотреть на ценники, ассортимент и качество товара – «Светофор» и «Доброцен».

Просрочка красуется на полках неделями Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Светофор» расположен на Вторчермете среди новых домов, поэтому сюда приходят не только закупаться на всю неделю, но и просто по пути домой – купить продукты на обед.

Выбор большой – каждая позиция товара представлена в нескольких вариантах, есть известные бренды. Стиральный порошок BiMAX продается в упаковках по 6 килограммов всего по 299 рублей, это намного ниже, чем в маркетах у дома. Здесь же упаковку со 120 влажными салфетками с алоэ для детей можно купить за 37 рублей. Правда, салфетки оказались по качеству хуже (резкий запах пропитки), а по размеру – в два раза меньше.

Натуральное масло по 48 рублей 50 копеек за пачку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идем в продуктовый отдел – для начала – замороженное куриное мясо (охлажденного тут нет), привезенное из других регионов. Цены – немного ниже рыночных, но неизвестный у нас в регионе производитель заставляет пройти дальше. Рядом покупателей нет, однако сразу несколько человек выбирают помидоры из Турции по 75 рублей за кино. Их сюда завозят часто. И быстро разбирают.

Продолжение истории с походами и сравнительные таблицы с ценами в «Светофоре», «Доброцене» и «Пятерочке» - по ссылке на «КП-Екатеринбург».