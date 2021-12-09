Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 12:26

Власти Свердловской области рекомендовали компаниям отменить новогодние корпоративы

Такой шаг объясняется неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чиновники советуют пойти на такой шаг из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации

Чиновники советуют пойти на такой шаг из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области рекомендовали руководителям предприятий воздержаться от праздничных корпоративов, которые планируется провести в канун нового года. Чиновники советуют пойти на такой шаг из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе, распространенность коронавируса в регионе остается на достаточно высоком уровне.

- Мы рекомендуем минимизировать корпоративные мероприятия. Примечательно, что подобные рекомендации были выпущены и в прошлом году, и сейчас ситуация в регионе поменялась незначительно, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба.

Напомним, ранее стало известно, что на Среднем Урале детям разрешили посещать торговые центры без родителей. Это связано с постепенным снижением случаев коронавирусной инфекции. При этом более половины коек освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь.