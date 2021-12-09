За три дня в Екатеринбурге изъяли больше тысячи литров суррогатного алкоголя

В ходе мероприятия полицейские составили семь административных протоколов, связанных с нелегальной торговлей алкоголем. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция с 7 по 9 декабря изъяла 1,3 тысячи литров алкоголя. Из них 294 литра – этиловый спирт, сообщает городское УМВД.

- Как правило, незаконная реализация осуществлялась «из-под полы» в небольших торговых точках. При этом сам товар обычно был припрятан в подсобных помещениях или под прилавками, - говорится в сообщении.

Стражи порядка за три дня проверили около 40 объектов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Среди них были павильоны, киоски, кафе и магазины во всех районах города. В ходе мероприятия полицейские составили семь административных протоколов, связанных с нелегальной торговлей алкоголем.

Полиция отмечает, что продажа суррогата и нарушения правил торговли спиртным вызваны спросом со стороны населения. Употребление некачественного алкоголя может привести к летальному исходу.