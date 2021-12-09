Компания билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти 377 жителей Свердловской области

Фото пресс-служба билайн

Для помощи волонтерам отряда использовались беспилотные летательные аппараты (дроны), которые применяют для осмотра труднодоступной местности (леса, болота, большие поля) и фотографий с воздуха. В Свердловской области дроны были использованы для поисков 2 человек.

Один вылет дрона – это более 2,5 тыс. снимков. На их анализ силами волонтеров ранее уходило несколько часов, а теперь благодаря разработке билайн AI-Поиск людей (в ней используется технология сверхточных нейронных сетей) поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности. Решение автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей (корзинка, платок). Это не только экономит силы волонтеров, но и в случае выявления снимков, не содержащих ничего значимого для поиска, позволяет изменить стратегию всех мероприятий, в результате чего вырастают шансы на успех.

В октябре этого года оператор также запустил новую платформу билайн.Поиск – это новый вид оповещения о пропавшем, который помогает отряду «ЛизаАлерт» искать потенциальных свидетелей, которые могли его видеть. С помощью технологии больших данных определяются абоненты билайн, которые находились в зоне поисковой операции и могут поделиться важной информацией. От «ЛизаАлерт» приходит смс, в которой содержатся данные о пропавшем человеке и его фото, а также телефон горячей линии отряда.

Если кто-то потерялся, поисковики отряда рекомендуют действовать незамедлительно: по статистике «ЛизаАлерт» чаще всего поиск оканчивается успешно, если начался в первые 3 часа. Первый шаг – звонок на Горячую линию 8 800 700 54 52, она бесплатна и работает при поддержке билайна круглосуточно. В этом году на Горячую линию отряда уже поступило около 72 тыс. звонков.

В сентябре был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству обращений за всю историю Горячей линии – 10 695 входящих звонков, это на 58% больше, чем в сентябре прошлого года.

По статистике отряда «ЛизаАлерт» с 1 мая по 31 ноября 2021 года в Свердловской области было принято 548 заявок на поиск пропавших, 37 человек удалось спасти, 55 человек, к сожалению, были найдены погибшими.

Материал пресс-служба билайн