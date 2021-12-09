В начале пандемии обсерваторы делали на базе пансионатов и баз отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открыли обсерватор для тех, кто вернулся из-за рубежа. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков. Вероятно, речь идет о гражданах, которые возвращаются из ряда стран Африки, где выявлен штамм «Омикрон».

- Продолжается снижение случаев коронавирусной инфекции. Более половины коек освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь. Контроль масочного режима и вакцинирования дали свои плоды. Уменьшилась нагрузка и на амбулаторную службу. Но ситуация отягчается риском появления нового штамма. У нас открыт обсерватор для карантина тех, кто вернулся из стран, где есть «Омикрон», - рассказал Павел Креков в ходе брифинга.

Кроме этого на Урале подросткам разрешат посещать торговые центры без родителей. В ближайшее время губернатор внесет изменения в указ.