TikTok растет быстрее всех. Какие соцсети полюбили свердловчане

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Первое место занимает ВКонтакте, второе – instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в 2021 году.

За год совокупный объем информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился. В Свердловской области доля потребляемого трафика Вконтакте составила 34%, что на 4% больше общероссийского показателя. У Instagram 32%, далее следует TikTok с долей 24%. Меньше всего трафика в регионе уходит на Фэйсбук.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.