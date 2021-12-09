В Свердловской области освободилась половина коек в ковидных больницах

Детям разрешили посещать торговые центры без родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области привито 51,5% жителей. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков. На Среднем Урале вакцинированы 2 229 224 человека.

- Продолжается снижение случаев коронавирусной инфекции. Более половины коек освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь. Контроль масочного режима и вакцинирования дали свои плоды. Уменьшилась нагрузка и на амбулаторную службу. Но ситуация отягчается риском появления нового штамма. У нас открыт обсерватор для карантина тех, кто вернулся из стран, где есть «Омикрон».

Кроме этого чиновник анонсировал открытие хирургического корпуса. больницы № 40 Екатеринбурга.