По QR-коду - бизнесу: в мобильном банке УБРиР появились C2B-переводы

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Теперь клиенты могут совершать C2B-переводы – оплачивать услуги по QR-коду или платёжной ссылке через Систему быстрых платежей (СБП).

C2B-переводы совершаются в пользу организаций-продавцов, подключенных к СБП. «Оплата в один клик – это одна из главных задач мобильного приложение банка. Технология переводов по QR-коду помогает сократить путь движения денег от клиента бизнесу. Причем этот процесс работает в обе стороны: организациям так же удобно сформировать ссылку или QR-код для оплаты и получить деньги за свои услуги или товары. А банк, имея в функционале C2B-переводы, становится ближе и к бизнесу, и к клиенту. Для нас важно быть в тренде и отвечать современным потребностям рынка» - отметил Денис Тур, управляющий директор центра развития бизнеса в цифровых каналах УБРиР.

В целом оплата по QR-коду пользуется популярностью у клиентов и динамика у этого процесса достаточно высокая: в ноябре в сравнении с октябрем таких операций было совершено на 28% больше, а с сентябрем – на 46%. По статистике УБРиР ежемесячно таким образом проводится 20-30% платежей.

Отметим, что функционал C2B-переводов в рамках СБП является обязательным для банков с универсальной лицензией и контролируется ЦБ. «По срокам Центрального банка кредитные организации должны обеспечить своих клиентов возможностью переводить средства юрлицам до апреля 2022 года. Нашей команде удалось это сделать уже в этом году» - рассказал Денис Тур, управляющий директор центра развития бизнеса в цифровых каналах УБРиР.

Чтобы совершить оплату через сервис C2B СБП достаточно отсканировать QR-код или перейти по платежной ссылке, например на сайте магазина, после чего подтвердить оплату в приложении банка.