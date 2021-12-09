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Общество9 декабря 2021 9:41

В мэрии объяснили, почему лед стадиона на Химмаше засыпали песком

Отсев уже убрали и готовят ледовое поле к открытию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Родители юных хоккеистов пожаловались, что лед на стадионе «Чкаловский» на Химмаше засыпали песком. По их словам, из-за этого их дети не могли тренироваться и готовится к соревнованиям. В мэрии объяснили почему лед стадиона оказался засыпан песком.

- По информации, полученной от директора МАУ ФОК «Чкаловский» Загоруйко К.Н. на данный момент ведутся работы по заливке стадиона в парке «Химмаш». В целях недопущения травматизма и безопасности технического персонала при проведении работ по заливке катка отсевом временно был засыпан небольшой участок, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Также в администрации отметили, что на сегодняшний день отсев убран, и подготовка льда на стадионе находится в завершающей стадии. Планируется, что в среду, 15 декабря, ледовое поле будет открыто.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга