В мэрии объяснили, почему лед стадиона на Химмаше засыпали песком

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Родители юных хоккеистов пожаловались, что лед на стадионе «Чкаловский» на Химмаше засыпали песком. По их словам, из-за этого их дети не могли тренироваться и готовится к соревнованиям. В мэрии объяснили почему лед стадиона оказался засыпан песком.

- По информации, полученной от директора МАУ ФОК «Чкаловский» Загоруйко К.Н. на данный момент ведутся работы по заливке стадиона в парке «Химмаш». В целях недопущения травматизма и безопасности технического персонала при проведении работ по заливке катка отсевом временно был засыпан небольшой участок, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Также в администрации отметили, что на сегодняшний день отсев убран, и подготовка льда на стадионе находится в завершающей стадии. Планируется, что в среду, 15 декабря, ледовое поле будет открыто.