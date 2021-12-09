За сутки на Урале выявили еще 669 случаев коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус зарегистрировали у 669 человек. Из них 122 – жители Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Пышме, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Верхотурье, Каменске-Уральском, Староуткинске, Ирбите и других населенных пунктах Свердловской области.

С начала пандемии на Урале COVID-19 заболели 185 443 человек. При этом полностью вылечиться от инфекции удалось 161 097 свердловчанам. За прошедшие сутки из больниц выписали 463 человек.

По данным на 9 декабря, состояние 632 уральцев оценивается как тяжелое. Кроме того, 416 человек находятся в реанимациях, а 341 на аппаратах ИВЛ. Состояние еще 4 276 свердловчан врачи оценивают как средней тяжести.

Также за минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 8 724 уральца.