Свердловчанин украл бронзовую деталь от двигателя электровоза

Чтобы деталь никто не увидел, уралец прикрепил ее к туловищу с помощью двух ремней и надел сверху куртку. Фото: УТ МВД по УрФО

Житель Свердловской области украл бронзовую деталь от тягового двигателя электровоза. Полиция задержал его в Тюменской области, сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

- 2 сентября мужчина заступил на смену по ремонту подвижного состава одного из железнодорожных предприятий. Он знал, где складированы демонтированные детали от тепловозов, и решил похитить одну из них, - говорится в сообщении.

Деталь весила 15 кг. Фото: УТ МВД по УрФО

Кражу он совершил в обеденный перерыв. Деталь весила 15 кг. Чтобы никто не увидел ее, уралец прикрепил ее к туловищу с помощью двух ремней и надел сверху куртку. Затем работник вышел с территории железнодорожного предприятия и начал искать место, где можно спрятать украденное.

По пути его задержали полицейские. Деталь нашли во время личного досмотра. Ее изъяли. Мужчина нанес ущерб в размере 4,7 тысячи рублей.

На работника завели дело по части 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

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