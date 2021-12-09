В Свердловской области на 9,5% подняли прожиточный минимум

Установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий гражданам с доходами ниже прожиточного минимума Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области правительство утвердило повышение прожиточного минимума на 9,5% в 2022 году. На душу населения величина прожиточного минимума составит 12 тысяч 274 рубля, для трудоспособного населения - 13 тысяч 379 рублей, для пенсионеров - 10 тысяч 556 рублей, для детей - 12 тысяч 869 рублей.

В департаменте информполитки региона отметили, что рост прожиточного минимума выше прогнозируемой инфляции и опережает средние темпы роста в России на 8,6%.

Как отметил министр экономического и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий людям с доходами ниже прожиточного минимума. Так, пожилые люди, чье материальное обеспечение ниже, получат доплату к пенсии.