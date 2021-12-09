Более 400 сотрудников «Россети Урал» - «Екатеринбург» повысили уровень профессиональной подготовки

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург».

Знакомство с новым материалом и закрепление уже изученного проходило как в очном, так и дистанционном формате.

Основная доля обученных – персонал производственных подразделений, в том числе работники службы релейной защиты и автоматики, оперативно-диспетчерской службы, службы изоляции и защиты от перенапряжений. Обучение осуществлялось по традиционным направлениям, включая охрану труда и пожарную безопасность, периодическое повышение квалификации, подготовку по профессии, промышленную безопасность.

Среди современных программ стоит отметить курсы по работе под напряжением. Начиная с 2020 года сотрудники участка воздушных линий электропередачи (ВЛ) проходят обучение «Работы под напряжением на ВЛИ до 1000В». В текущем году руководители и специалисты также осваивали направление «Работы под напряжением в электроустановках до 10кВ для инженерно-технических работников, специалистов и руководителей предприятий». Полученные знания позволяют проводить работы на ВЛ и в действующих электроустановках без снятия напряжения в соответствии с требованиями и нормами, установленными для производства работ в электроустановках.

Кроме того, в компании непрерывно совершенствуются клиентские сервисы, а вместе с ними улучшают свою квалификацию и сотрудники управления технологического присоединения. В ноябре они прошли обучающий тренинг по клиентоориентированности, включающий в себя углубление в теорию и практические кейсы. Обучение дало дополнительную подготовку специалистам, взаимодействующим с жителями города по вопросам подключения к сетям и оказания дополнительных услуг.

«Повышение уровня компетентности персонала посредством регулярной подготовки – это фундамент всех ключевых процессов компании, - отмечает директор «Россети Урал»-«Екатеринбург» Юрий Лебедев. – Сотрудники систематично получают необходимые навыки и умения, а затем успешно применяют их в производстве. Особый акцент ставится на соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Свой профессионализм сотрудники подтверждают на конкурсах профмастерства и в повседневных задачах, обеспечивая качественным электроснабжением жителей города».

Напомним, что «Россети Урал»-«Екатеринбург» реализует задачи по передаче и распределению электроэнергии на территории уральской столицы. Компания выполняет работы по оперативному управлению и техническому обслуживанию электросетевого комплекса, включая срочный и плановый ремонт, локализацию и ликвидацию технологических нарушений, модернизацию и реконструкцию объектов распределительной сети, а также строительство новых энергетических объектов.