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Общество9 декабря 2021 7:32

В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть Колизей после реконструкции

Показываем предварительные эскизы преображения здания
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

В Екатеринбурге готовят к реконструкции бывший кинотеатр «Колизей». Сейчас стало известно, как будет выглядеть здание после ремонта - опубликованы предварительные эскизы.

Как пишет издание TagilCity.ru, после завершения работ планируется сохранить надпись «Колизей». Рядом будет размещена табличка с брендом «Провинциальных танцев», которые планируют переехать в здание после реконструкции. Сейчас специалистами проводится экспертиза здания, чтобы определить точную сумму ремонта.

Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

Напомним, по предварительной оценке, работы обойдутся в 300-350 миллионов рублей. Планируется, что в 2022 году «Провинциальные танцы» доработают документацию, необходимую для приспособления здания. В 2023 году пройдут строительно-монтажные работы.

На данный момент в здании временно находится Екатеринбургский театр кукол, потому что в основном помещении проводятся ремонтные работы.