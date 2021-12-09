В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть Колизей после реконструкции

Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

В Екатеринбурге готовят к реконструкции бывший кинотеатр «Колизей». Сейчас стало известно, как будет выглядеть здание после ремонта - опубликованы предварительные эскизы.

Как пишет издание TagilCity.ru, после завершения работ планируется сохранить надпись «Колизей». Рядом будет размещена табличка с брендом «Провинциальных танцев», которые планируют переехать в здание после реконструкции. Сейчас специалистами проводится экспертиза здания, чтобы определить точную сумму ремонта.

Фото: telegram-канал СВЕТ Екатеринбург

Напомним, по предварительной оценке, работы обойдутся в 300-350 миллионов рублей. Планируется, что в 2022 году «Провинциальные танцы» доработают документацию, необходимую для приспособления здания. В 2023 году пройдут строительно-монтажные работы.

На данный момент в здании временно находится Екатеринбургский театр кукол, потому что в основном помещении проводятся ремонтные работы.