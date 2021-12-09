Куйвашев передал на Екатерининскую Ассамблею сервиз из личной коллекции

Сам аукцион, на котором будет сервиз Куйвашева, пройдет 10 декабря
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал чайный сервиз из личной коллекции на благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Чайный сервиз «Охотничий», изготовленный и вручную расписанный мастерами Сысертского фарфорового завода, - говорится в сообщении.
Сервиз включает в себя чайник, молочник, сахарницу и кружки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сервиз включает в себя чайник, молочник, сахарницу и кружки. Он рассчитан на шесть персон. На сервизе изображены сцены охоты на фоне уральских пейзажей. Картинки обрамлены малахитовой и золотистой рамками.
Такие сервизы обычно дарят высоким гостям Свердловской области: руководителям государств и международных организаций, а также представителям дипломатических миссий, выдающимся деятелям культуры и искусства. Сам аукцион пройдет 10 декабря.
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