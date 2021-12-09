Новые пригородные поезда на туристических направлениях появятся на СвЖД в 2022 году

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В летний период СвЖД предложит пассажирам «Тур выходного дня Оленьи Ручьи». На маршруте Екатеринбург – станция Михайловский Завод будут курсировать современные пригородные поезда «Орлан». Отправление из Екатеринбурга утром и возвращение к вечеру (по выходным и праздничным дням).

Также на летний период будет назначена дополнительная пара скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский. Поезд будет курсировать по субботам в формате «Тур выходного дня» – отправление из столицы Урала утром и возвращение к вечеру.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Кроме того, в новом графике будет увеличено количество рейсов популярного туристического поезда «Императорский маршрут» сообщением Екатеринбург – Алапаевск (с 60 до 68 рейсов).

Всего на СвЖД в новом графике предусмотрено 386 пригородных поездов, в том числе 44 «Ласточки» и 34 «летних».

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Напомним, 12 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог будет введен график движения поездов на 2021/2022 гг. Более подробно обо всех изменениях в новом графике можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).