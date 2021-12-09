В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, воткнувшему нож другу в пьяной драке

Юрия Иванова приговорили к восьми годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд вынес приговор Юрию Иванову, воткнувшему нож другу в пьяной драке в апреле 2021 года. За убийство его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- В вечернее время, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым нанес ему удар ногой в область живота, повалил на пол и нанес удар ножом в область грудной клетки. Конфликт произошел на бытовой почве при распитии спиртных напитков, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Место преступления Юрий Иванов покинул, не оказав товарищу медицинскую помощь. Пострадавший скончался на месте спустя непродолжительное время от колото-резаного ранения грудной клетки. Мужчина потерял много крови.

Помимо срока суд также удовлетворил исковые требования родственника погибшего и взыскал с Юрия Иванова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.