Фото: ГУФССП России по Свердловской области

На Урале должница, машину которой арестовали приставы, оказалась в федеральном розыске. Сотрудники ГУФССП Свердловской области узнали об этом, когда совместно с ГИБДД остановили ее разыскиваемый из-за долгов внедорожник.

- В ходе мероприятий по розыску совместно с сотрудниками ГИБДД города Первоуральска разыскиваемый Toyota Land Cruiser, принадлежащий должнику, был остановлен. Кроме того, сотрудниками силовых ведомств было установлено, что должница, управляющая автомобилем, находится в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы рассказали, что начали искать автомобиль жительницы Первоуральска из-за того, что она накопила крупный долг и не собиралась его оплачивать. Женщина была должна банкам за кредиты 3 450 000 рублей. Сейчас приставками готовятся документы для оценки арестованного внедорожника.