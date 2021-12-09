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Общество9 декабря 2021 4:52

На Химмаше засыпали песком лед стадиона, где тренируются юные хоккеисты

Родители жалуются, что детям негде заниматься
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: instagram.com/timurovcihimmash

Фото: instagram.com/timurovcihimmash

На Химмаше засыпали песком лед стадиона «Чкаловский», где тренируются юные хоккеисты спортшколы №18. Родители жалуются, что детям негде заниматься.

- Не можем молчать. На Химмаше наконец-то залили лед и… засыпали выход на лед толстым слоем песка (если что, куча резиновых ковриков лежат в коридорах). Абсурд, «благодарность администрации парка». Середина декабря, а льда до сих пор нет, - написали в аккаунте в Instagram «УралХиммашХоккей».

На звонок корреспондента «КП-Екатеринбург» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чкаловский» ответил сторож. Он сказал, что не в курсе ситуации и что администратор, который сможет дать комментарий подойдет позже.