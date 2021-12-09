Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 9 декабря: нелетная погода, 70 литров «паленки» в кафе и предложение Путину

Новости Екатеринбурга: утро 9 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 9 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

После того, как из-за непогоды в аэропорту «Большое Савино» Перми завалило снегом взлетно-посадочную полосу, воздушная гавань «Кольцово» в Екатеринбурге приняла несколько рейсов из соседнего региона.

Речь идет о рейсах SU-1768 и S7–1157 из Москвы, N4–2004 из Оша и FV-5992 из Хургады. Из-за снегопада количество задержанных рейсов в аэропорту Перми может увеличиться.

В одном из кафе Екатеринбурга, расположенном на улице машиностроителей на Уралмаше сотрудники полиции обнаружили нелегальный алкоголь в объеме 70 литров. Это 62 бутылки водки, 34 бутылки вина, а также виски, ром и коньяк. Весь контрафакт стражи порядка изъяли.

На встрече молодых ученых с президентом Владимиром Путиным в Сочи специалист из Екатеринбурга Андриан Селезнев рассказал о проблеме грязи в уральской столицы, которую горожане обсуждают из года в год.

- Вопрос грязи - это вопрос экологический, социальный и управленческий, для управления качеством окружающей среды городов и благоустройства, - говорит ученый из Екатеринбурга.

Селезнев предложил создать специальные советы по применению разработок ученых по борьбе с грязью на практике. Президент положительно оценил инициативу Андриана Селезнева.

- Надо посмотреть нормативную базу, и если это ограничения для работы центров подобного рода, то их нужно снять. Я согласен полностью, - отметил Владимир Путин.