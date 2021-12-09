В Екатеринбурге сдают в аренду шикарный дворец с лепными потолками

Дом находится на улице Демьяна Бедного Фото: Avito.ru

В Екатеринбурге сдают в аренду шикарный кирпичный дворец на улице Демьяна Бедного. Общая площадь дома - 978 квадратных метров. В нем три этажа и шесть комнат. Объявление о сдачи дома в аренду опубликовано на Avito.

- Сдается коттедж на длительный срок. Спальные комнаты, большой банкетный зал, кухня, большой теплый гараж на два авто с выходом в дом, кладовые, бассейн, - указано в объявлении.

Фото: Avito.ru

В кирпичном дворце лепные потолки, огромная шикарная люстра в холле и роскошная мебель. Месяц проживания в шикарном доме обойдется в 250 тысяч рублей. Арендодатель указал, что в дом можно заселиться с животными и детьми. Также отмечается, что здание могут снять под разные виды деятельности.