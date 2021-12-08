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Происшествия8 декабря 2021 17:29

Уральский аэропорт «Кольцово» принял несколько лайнеров, не долетевших до Перми из-за непогоды

Взлетно-посадочную полосу в «Большом Савино» завалило снегом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сообщается, что не смогли долететь до конечного пункта борты из Москвы, Кыргызстана и Египта

Сообщается, что не смогли долететь до конечного пункта борты из Москвы, Кыргызстана и Египта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» принял своей полосе несколько рейсов, которые должны были лететь до Перми. Воздушная гавань «Большое Савино» временно закрылась из-за резкого ухудшения погоды. Наши коллеги из «КП-Пермь» сообщают, что ВПП завалило снегом. В аэропорту сообщают, что в ближайшие два часа снегопад не прекратится, поэтому количество задержанных рейсов может увеличиться.

- Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Перми четыре рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы из Москвы в Пермь — SU-1768 и S7–1157, а также N4–2004 Ош — Пермь и FV-5992 Хургада — Пермь. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Сообщается, что не смогли долететь до конечного пункта борты из Москвы, Кыргызстана и Египта. Известно, что уже сейчас лайнер «Аэрофлота» готовится к взлету.