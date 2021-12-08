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Общество8 декабря 2021 16:20

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин с наркотиками

Молодые люди объяснили, что купили запрещенные вещества для себя
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали двух молодых людей с наркотиками. Инцидент произошел 28 ноября, в тот день полицейские патрулировали улицу Данилы Зверева и заметили двух подозрительных парней, один из которых сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Полицейские в присутствии понятых изъяли сверток с порошкообразным веществом и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Установлено, что это синтетическое наркотическое средство мефедрон общей массой 1,4 грамма, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанные мужчины 32 и 34 лет объяснили, что покупали запрещенные вещества для себя, при этом старший уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело, одного из молодых людей отпустили под подписку, а второго оставили под стражей.