В екатеринбургском кафе на Уралмаше нашли контрафактный алкоголь

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В кафе Екатеринбурга, которое расположено на Уралмаше, сотрудники полиции нашли контрафактный алкоголь. Заведение общепита находится на улице Машиностроителей. Во время проверки было обнаружено больше 70 литров опасной продукции. Личность индивидуального предпринимателя уже установлена.

- В ходе осмотра полицейские обнаружили 62 бутылки водки, 34 бутылок вина, иную спиртосодержащую продукцию, в том числе коньяк, ром, виски, текилу - 13 бутылок. В настоящее время обнаруженное изъято. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Образцы подозрительной продукции отправили на экспертизы, чтобы исследовать на предмет наличия признаков фальсификации, а также определить уровень опасности алкоголя для жизни и здоровья потребителей. Полиция предупреждает об опасности отравления некачественными или вовсе не предназначенными для употребления напитками вплоть до летального исхода.