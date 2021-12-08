В Белоярском поселке пропал 49-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В поселке Белоярский волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 49-летнего Юрия Ивановича Жаркова. Последний раз мужчину видели 6 декабря, после этого он перестал выходить на связь, и нет никаких данных об его местонахождении. Добровольцы сообщают, что он нуждается в медицинской помощи.

- Приметы пропавшего: рост 182-186 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, к особым приметам можно отнести отсутствие передних зубов, - сообщают в пресс-службе «Прорыва».

На момент пропажи был одет в куртка черного цвета с капюшоном, штаны спортивные с белыми лампасами, кроссовки темного цвета, шапку вязаную черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите об этом руководителю отряда по номеру 89000440220, также его поисками занимается МВД России «Заречный», полицейские сообщают, что любую информацию можно передать по телефону +7 (34377) 7-13-02.