В Екатеринбурге умер полковник в отставке, которому принадлежит рекорд, занесенный в книгу Гиннесса

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге 6 декабря в возрасте 67-лет скончался подполковник в отставке и спортсмен клуба «Динамо» Николай Лапин. Именно ему принадлежит непобитое с 1987 года достижение в пулевой стрельбе, занесенное в книгу рекордов Гиннесса.

- Николай Лапин является обладателем уникального мирового достижения по спортивной пулевой стрельбе, действующим рекордсменом Мира в упражнении «Бегущий кабан». В то время это упражнение входило в олимпийскую программу. Этот рекорд не побит по настоящее время, - рассказал "КП-ЕКатеринбург" руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, после увольнения он стал тренировать спортсменов, которые увлекаются дартсом, и подготовил первых в Свердловской области мастеров спорта России в данной дисциплине. С 1997 года он преподавал огневую подготовку на кафедре боевой и тактико-специальной подготовки в Уральском юридическом институте. Прощание с известным спортсменом состоится 10 декабря 2021 года.