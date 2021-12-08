Женщина из Екатеринбурга выиграла в лотерею миллион рублей

Наталья работает картографом, в свободное время любит читать книги разных жанров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина по имени Наталья выиграла в лотерею миллион рублей. По ее словам, она познакомилась с розыгрышами «Столото» в прошлом году и участвовала всего несколько раз, при этом за билетами победительница ходила в почтовое отделение, и ей по случайно выпал счастливый билет.

- Я смотрела розыгрыш по телевизору, но числа во всех билетах зачеркивать не успевала. Позже проверила результаты на сайте «Столото». Даже не подберу слова, чтобы описать эмоции! Если честно, я загадывала желание выиграть в лотерею конкретную сумму, а получилось даже вдвое больше, - рассказывает счастливая победительница.

Наталья работает картографом, в свободное время любит читать книги разных жанров. На призовые деньги женщина займётся своим здоровьем. Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Приз разыгрывался 3 августа.