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Общество8 декабря 2021 13:58

Женщина из Екатеринбурга выиграла в лотерею миллион рублей

По ее словам, она познакомилась с розыгрышами «Столото» в прошлом году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Наталья работает картографом, в свободное время любит читать книги разных жанров

Наталья работает картографом, в свободное время любит читать книги разных жанров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина по имени Наталья выиграла в лотерею миллион рублей. По ее словам, она познакомилась с розыгрышами «Столото» в прошлом году и участвовала всего несколько раз, при этом за билетами победительница ходила в почтовое отделение, и ей по случайно выпал счастливый билет.

- Я смотрела розыгрыш по телевизору, но числа во всех билетах зачеркивать не успевала. Позже проверила результаты на сайте «Столото». Даже не подберу слова, чтобы описать эмоции! Если честно, я загадывала желание выиграть в лотерею конкретную сумму, а получилось даже вдвое больше, - рассказывает счастливая победительница.

Наталья работает картографом, в свободное время любит читать книги разных жанров. На призовые деньги женщина займётся своим здоровьем. Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Приз разыгрывался 3 августа.