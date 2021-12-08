В 2022 году на газификацию Урала потратят рекордную сумму

На газификацию потратят 427,8 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На газификацию в Свердловской области в 2022 году потратят 427,8 миллиона рублей. Эти деньги потратят только на проект социально ориентированной системы газификации. Сумма превышает на 114 миллионов рублей стоимость всех проектов по газу в 2021 году, сообщает департамент информационной политики региона.
- Средства будут распределены между муниципалитетами и направлены на строительство распределительных сетей в газифицированных населенных пунктах, - говорится в сообщении.
При этом первый этап отбора уже прошел. Его успешно завершили Верхотурский, Артемовский, Волчанский, Бисертский и Каменский городские округа. Также этап прошло муниципальное образование Алапаевское.
До конца 2021 года в этих муниципалитетах построят семь объектов газификации, которые позволят подать ресурс в 1 250 домовладений.
Напомним, что в ноябре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев актуализировал план по газификации. Согласно ему, получить доступ к ресурсу должны 31,5 тысячи частных домовладений.
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