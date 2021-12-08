Губернатор Свердловской области из окна Lexus показал, как идет строительство ЕКАД

Евгений Куйвашев отметил, что ранее на этой дороге часто образовывались пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области показал, как идет строительство участка ЕКАД. Глава региона записал видео с пассажирского сидения иномарки Lexus. Евгений Куйвашев отметил, что ранее на этой дороге часто образовывались пробки, однако ее удалось разгрузить, благодаря своевременной реконструкции магистрали.

- Съезжаю на новый участок автомобильной дороги. Строители открыли движение по вновь уложенной дороге от Челябинского до Кольцовского тракта, очень удобно, быстро, - прокомментировал видео Евгений Куйвашев.

Также глава региона надеется на то, что такими же темпами будет идти строительство южного обхода. При этом работы идут с опережением графика, за что губернатор поблагодарил дорожников. Кстати, Евгений Куйвашев ехал из Сысерти, где сегодня торжественно открывал новую ледовую арену для юных спортсменов.