В Екатеринбурге по сказам Бажова нарисовали комикс

Роман состоит из пяти глав. Фото: группа проекта «ВКонтакте»

Команда художников и авторов из Екатеринбурга создала графический роман по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова. Текст для комиксов пришлось адаптировать.

Роман состоит из пяти глав: «Предисловие», «Судьба ПП», «Сказы», «Фанфики», «Бэкстейдж». В последнюю часть включили не вошедшие работы, эскизы и тексты. Над графическим романом начали работать еще в 2019 году. В ноябре 2021 года комикс закончили рисовать. Над ним трудились 23 художника и 6 авторов текста.

Фото: группа проекта «ВКонтакте»

Также в проекте участвовали идеолог и худрук проекта, руководитель независимого театра «Шарманка» Лариса Абашева, главный художник и верстальщик романа Павел Матяж, главный научный сотрудник музея Бажова, литературный редактор и автор фанфиков Георгий Григорьев. Кроме того, партнером проекта выступил Объединенный музей писателей Урала.

Фото: группа проекта «ВКонтакте»

Теперь графический роман хотят издать. Книгу хотят сделать цветной формата А4 на 224 страницы. Команда проекта хочет напечатать тысячу экземпляров комикса. Однако на это им нужен миллион рублей. Они уже открыли сбор средств на сайте planeta.ru.

Фото: группа проекта «ВКонтакте»

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