Губернатор Свердловской области открыл новый ледовый комплекс в Сысерти

Фото: пресс-служба УГМК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев торжественно открыл новую ледовую арену в Сысерти, теперь на современной площадке смогут тренироваться будущие спортсмены, а первыми на лед вышли юные хоккеисты и фигуристы. По словам Евгений Куйвашева, когда-то вместе с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным он вместо первого камня вбросил здесь в фундамент будущего центра шайбы.

- Проект оказался непростым, но все сбылось. Теперь в Сысерти есть своя крытая ледовая арена. Заниматься здесь смогут все – и взрослые, и дети. Для спортсменов из дальних поселков местные власти обещали специальный автобусный маршрут. А для любителей покататься – прокат, - отметил глава региона в социальных сетях.

Планируется, что арена будет носить имя известного хоккеиста и тренера Виктора Александровича Кутергина, который играл за свердловский «Автомобилист».