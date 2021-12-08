Депутаты Нижнего Тагила попросят УВЗ оплатить ремонт Дворца детского творчества

Здание на улице Коминтерна, 41 работает с 1691 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Нижнего Тагила обратятся к «Уралвагонзаводу» с просьбой профинансировать ремонт Дворца детского и юношеского творчества на улице Коминтерна, 41. Об этом сообщает TagilCity.ru.

С просьбой и финансировании обратится председатель Гордумы Вадим Раудштейн гендиректору «Уралвагонзавода» Александру Потапову. 7 декабря этот вопрос обсуждал на заседании, на котором обсуждали городской бюджет на 2022 год. Депутаты обратились к начальнику Управления образования Татьяне Удинцевой. Они рассказали, что жители Вагонки жалуются на плохое состоянии Дворца творчества.

- Мы сделали проектно-сметную документацию по ремонту кровли и фасада. То есть все суммы уже обозначены. Но, к сожалению, источника финансирования из средств местного бюджета нет, - ответила Удинцева.

Здание на улице Коминтерна, 41 работает с 1691 года. За это время там ни разу не делали капитальный ремонт. Сейчас родители жалуются, что куски штукатурки осыпаются на головы детей, которые там занимаются.

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