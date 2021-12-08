В Екатеринбурге на развязке у «Калины» изменили схему движения

Изменение схемы движения связано со строительством развязки. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового изменилась схема движения транспорта. Об этом предупреждает городское ГИБДД.

- В настоящее время поворот налево с улицы Сибирский тракт на мост «Калина» запрещен, - говорится в сообщении.

Изменение схемы движения связано со строительством развязки. На месте установили дорожные знаки.

Госавтоинспекция просит водителей уважительно относится друг к другу на дороге . Это поможет избежать пробок при повороте налево.

Ранее стало известно, что движение по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган временно закроют на 55 километре. Это связано с аварийными работами на переезде, которые будут проводить железнодорожники. Проехать по участку трассы нельзя будет ночью 8 и 9 декабря.