На участке трассы из Екатеринбурга в Курган временно ограничат движение

Перекрывать трассу буду в ночное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 55 километре трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган временно ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в ФКУ «Уралуправтодор». Дорогу перекроют из-за аварийных работ на переезде, которые будут проводить железнодорожники. Проехать по участку трассы нельзя будет в ночное время: 8 декабря с 21:00 до 00:00 часов и 9 декабря с 00:00 до 05:00.

- Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута, - добавили в в ФКУ «Уралуправтодор».

На участке, где будет ограничено движение, будут работать регулировщики.