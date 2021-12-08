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Происшествия8 декабря 2021 10:39

В прокуратуре рассказали подробности про семиклассницу, которая выпала из окна школы

У девушки диагностировали сотрясение головного мозга
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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По результатам проверки сотрудники установят обстоятельства получения травмы несовершеннолетней.

По результатам проверки сотрудники установят обстоятельства получения травмы несовершеннолетней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областной прокуратуре рассказали подробности про выпавшую из окна ученицу седьмого класса школы № 51 Каменска-Уральского. По данным ведомства, учащаяся получила травму головы. Врачи поставили предварительный диагноз подростку «сотрясение головного мозга». В настоящий момент, жизни ученицы ничего не угрожает.

- Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении, - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки сотрудники установят обстоятельства получения травмы несовершеннолетней. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение законодательства при проведении урока. В случае нарушений, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Директор школы № 51 не стала комментировать происшествие.