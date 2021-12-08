Ученые из Екатеринбурга проверили, лечит ли аспирин коронавирус

Ученые изучили, помогает ли аспирин справиться с коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые Уральского федерального университета из Екатеринбурга проверили, помогает ли аспирин вылечить коронавирус, проанализировав эффективность взаимодействия молекулы лекарства с несколькими белками вируса SARS-CoV-2.

Сотрудники УрФУ исследовали одну из кристаллических форм аспирина и выяснили, что молекула лекарственного средства может эффективно взаимодействовать с активными центрами нескольких белков коронавируса, и потенциально может задерживать и подавлять их активность.

Этот анализ помогает выявить новые лекарственные свойства существующих препаратов, что позволит разрабатывать новые виды лечения уже известных заболеваний. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Аспирин демонстрирует более высокую эффективность борьбе с коронавирусом, чем «Фавипиравиром». Однако «Ремдесивир».