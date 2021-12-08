В Нижнем Тагиле установили 13 новых светофоров

13 светофоров в Нижнем Тагиле модернизировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле заработали новые светофоры - 13 недавно установленных и 13 модернизированных. Все они оснащены дорожными контроллерами, позволяющими управлять фазами светофора удаленно из диспетчерского центра и счетчиками отсчета времени, благодаря которым в часы пик меняется режим работы светофора.

- Утренние и вечерние часы пик - это самые сложные в плане регулирования периоды, и программы координированного управления светофорным объектом сменяют друг друга гораздо более интенсивно, чем, например, днем, когда дорожное движение не столь интенсивное, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УГМК-Телеком. - Этот принцип дает возможность операторам наблюдать за возрастающим или снижающимся потоком транспорта, анализировать его и, соответственно, регулировать нагрузку на те или иные участки улично-дорожной сети.

Из 13 новых светофоров девять установлены на ранее существующие. На них кроме прочего установили кнопки, чтобы пешеходы нажимали ее, когда им нужно будет перейти дорогу.

Работы проводились специалистами компании УГМК-Телеком по заказу администрации Нижнего Тагила в рамках реализации второго этапа внедрения интеллектуальных транспортных систем.