Югра готовится к появлению штамма «омикрон»

Специалисты готовятся к распространению нового штамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство ХМАО готовит план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», который уже зафиксирован в России. Такое поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам главы региона, поручение разработать план действий по борьбе с «омикроном» дал президент Владимир Путин по итогам форума «Россия зовет!». Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Подготовкой плана в правительстве займется специальная группа по противоэпидемиологическому и социальному обеспечению, которая будет работать вместе с профильными специалистами.

Факт попадания штамма «омикрон» на территорию России накануне подтвердил федеральный Роспотребнадзор. В ведомстве указали, что новый штамм обнаружили у двоих россиян, прибывших на родину и Африки.