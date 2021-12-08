На Урале выявили еще 671 новый случай заражения COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 32 уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 671 человека. Из них 192 – жители Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Пышме, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Верхотурье, Каменске-Уральском, Староуткинске, Ирбите и других населенных пунктах Урала.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Свердловской области заболели 184 774 человек. Из них 160 634 уральца смогли полностью вылечиться. За минувшие сутки из больниц выписали 467 свердловчан.

По последним данным, состояние 652 пациентов оценивается как тяжелое. При этом 441 из них находится в реанимации, а 349 на аппаратах ИВЛ. Состояние еще 4 276 человек оценивается как средней тяжести.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 32 уральца. С начал пандемии инфекция унесла жизни 8 693 свердловчан.

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