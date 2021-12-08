Клиенты могут перенести номер в Tele2 с помощью «Госключа»

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Карту Tele2 доставят домой, а документы можно подписать удаленнос помощью приложения «Госключ».

Клиентам не нужно идти в салон связи, чтобы оформить переход в сеть Tele2 по процедуре MNP. Для переноса номера потребуется карта с саморегистрацией: ее можно купить с доставкой на сайте или в приложенииTele2, на крупнейших маркетплейсах или в сетях крупных ретейлеров. Заявление на перенос номера и договор с новым оператором подписываютсяс помощьюприложения «Госключ». Оно работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале«Госуслуги» и приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. «Госключ» воспроизводит случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП). Его нужно сгенерировать всего один раз – после этого подписывать документы можно нажатием одной кнопки.

Перенос номера по MNPследует начать в приложении «Мой Tele2». После сканирования штрих-кода на упаковке SIM-карты пользователь может выбрать в пункте меню переход со своим номером. Затем потребуется ввести номер телефона и желаемую датупереноса. После выбора даты клиент получит на подписание договор и заявление на MNP в приложении «Госключ».

Клиент бесшовно переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Как обладатель сгенерированной УНЭП абонент подписывает оба документа нажатием на кнопку приложения «Госключ». Договор в электронном виде отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

По данным ЦНИИС, с 2014 года на российском рынке было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала 2021 года общее число портацийувеличилосьна 3 млн – прирост составил почти 17%.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Услуга MNP дает клиенту свободу выбора и возможность подключения к оптимальному для него оператору. Статистика базы данных перенесенных номеров доказывает, что этот сервиспо-настоящему востребован абонентами. Мы предлагаем клиентам подключиться к нашей сети без посещения салона: договор и заявление на перенос можно подписать в онлайн-формате. Подключение с помощью «Госключа» удобно, безопасно и быстро для абонентов. Единожды получив электронную подпись, клиент получит возможность использовать ее в будущем для других целей –подписания трудовых договоров, договоров купли-продажи и аренды».

В августе 2021 года Tele2 первой в России предложила клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ». Это сталоодним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года.