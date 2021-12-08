Половина екатеринбуржцев признались, что хуже работают перед Новым годом

13% опрошенных хуже работают, потому что беспокоятся о нехватке денег на подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина (43%) жителей Екатеринбурга признались, что их работоспособность и эффективность падают в декабре. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- При этом в большей степени страдает эффективность у женщин (64%), чем у мужчин (36%), потому что они чаще заняты в новогодних приготовлениях, - говорится в исследовании.

Также 31% горожан заявили, что работают хуже в декабре, так как все их мысли направлены на отдых. 18% сотрудников тратят время на поездки и поздравления партнеров. Еще 15% респондентов признались, что заняты придумыванием и выбором подарков для близких.

Кроме того, 13% опрошенных хуже работают, потому что беспокоятся о нехватке денег на подарки. 7% екатеринбуржцев отвлекают коллеги, которые постоянно предлагают отпраздновать праздники шампанским. При этом 11% респондентов предпочли бы отменить празднование Нового года на рабочих местах.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проходил с 3 по 7 декабря по всей России. В нем приняли участие 1 978 респондентов.

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