В ЦПКиО развесят 109 светодиодных влагозащищенных гирлянд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского украсят гирляндами на миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, всего в ЦПКиО развесят 109 светодиодных влагозащищенных гирлянд длиной 20 метров. Указано, что такие гирлянды предназначены для светового оформления деревьев.

Поставщика гирлянд уже определили. Когда гирлянды появятся в парке не сообщается, однако в документах указано, что поставщик должен их привезти в течение двух дней после заключения договора.

Напомним, что в парке Маяковского уже работает каток и достраивают горку, которая будет высотой с пятиэтажный дом. Она разместится в новой локации ЦПКиО - Парке горок, который откроют справа от главного входа.