Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 7:56

В Нижнем Тагиле поймали карточного шулера

Он обманывал пассажиров поездов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один из пассажиров поезда проиграл карточному мошеннику 62 тысячи рублей

Один из пассажиров поезда проиграл карточному мошеннику 62 тысячи рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские задержали на станции Нижнего Тагила 63-летнего местного жителя, которого подозревают в карточном мошенничестве. Один из пассажиров поезда проиграл ему 62 тысячи рублей, сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

Вечером 22 ноября на станции к полицейским подошел пассажир поезда «Екатеринбург – Приобье». Он показал на пожилого мужчину и рассказал, что проиграл ему в карты крупную сумму. При этом он отметил, что его соперник играл нечестно. Позже этот факт подтвердился.

- Установлено, что злоумышленник с 20-ти лет хорошо играет в карты. 13 октября, приехав на станцию Невьянск, он увидел приближающийся поезд, следующий до Екатеринбурга. Расстегнув куртку и сняв головной убор, чтобы не привлекать внимания проводников, зашел в первый попавшийся вагон,- говорится в сообщении УТ МВД по УрФО.

Мужчина повесил верхнюю одежду на крючок рядом со свободным местом и начал искать того, кому можно предложить сыграть. Соперника он нашел быстро. Шулер сначала предложил сыграть на интерес. Он специально поддался 26-летнему оппоненту.

После нескольких проигрышей мошенник назначил первую ставку, которая с каждым росла. В итоге она достигла 30 тысяч рублей. Так обратившийся к полицейским и проиграл деньги. Оказалось, что злоумышленник специальным образом сдвигал колоду и знал, какие карты у соперника в руках.

Выигранные нечестным путем деньги шулер положил на карту и потратил. На него завели дело по части 1 статьи 159УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием). Шулер вернул деньги потерпевшему. Дело в скором времени передадут в суд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка