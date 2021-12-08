В Нижнем Тагиле поймали карточного шулера

Один из пассажиров поезда проиграл карточному мошеннику 62 тысячи рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские задержали на станции Нижнего Тагила 63-летнего местного жителя, которого подозревают в карточном мошенничестве. Один из пассажиров поезда проиграл ему 62 тысячи рублей, сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

Вечером 22 ноября на станции к полицейским подошел пассажир поезда «Екатеринбург – Приобье». Он показал на пожилого мужчину и рассказал, что проиграл ему в карты крупную сумму. При этом он отметил, что его соперник играл нечестно. Позже этот факт подтвердился.

- Установлено, что злоумышленник с 20-ти лет хорошо играет в карты. 13 октября, приехав на станцию Невьянск, он увидел приближающийся поезд, следующий до Екатеринбурга. Расстегнув куртку и сняв головной убор, чтобы не привлекать внимания проводников, зашел в первый попавшийся вагон,- говорится в сообщении УТ МВД по УрФО.

Мужчина повесил верхнюю одежду на крючок рядом со свободным местом и начал искать того, кому можно предложить сыграть. Соперника он нашел быстро. Шулер сначала предложил сыграть на интерес. Он специально поддался 26-летнему оппоненту.

После нескольких проигрышей мошенник назначил первую ставку, которая с каждым росла. В итоге она достигла 30 тысяч рублей. Так обратившийся к полицейским и проиграл деньги. Оказалось, что злоумышленник специальным образом сдвигал колоду и знал, какие карты у соперника в руках.

Выигранные нечестным путем деньги шулер положил на карту и потратил. На него завели дело по части 1 статьи 159УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием). Шулер вернул деньги потерпевшему. Дело в скором времени передадут в суд.

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