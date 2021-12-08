«Премия – это мерка, по которой ты измеряешь себя»: туроператор «Южный экспресс» стал победителем «Уральской звезды»

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В Екатеринбурге в шестой раз наградили лучших представителей сферы туризма и гостеприимства на премии «Уральская звезда». Торжественная церемония награждения проходила в минувшую пятницу, 3 декабря, в Синара-центре. В номинации лучший туроператор внутреннего и въездного туризма победителем стал туроператор «Южный экспресс». О том, как туристический бизнес переживает пандемию и, что дает премия, рассказала директор «Южного экспресса» Евгения Белецкая.

- Евгения, вы участвуете в премии первый раз?

- Мы вышли на рынок в 2008 году, в самый разгар кризиса, чтобы развивать внутренний туризм. Дело в том, что Свердловская область не до конца открытая, понятая. Здесь много смыслов и брендовых маршрутов, которые раскрывают суть края. Наша компания премиями не избалована. Знаете, премия - это мерка, по которой ты себя измеряешь себя каждый год. Что ты сделал в этой отрасли и куда тебе стремиться. В премии «Уральская звезда» мы участвуем уже второй раз и в этом году стали победителями.

- Что дает лично вам участие в «Уральской звезде»?

- Она дает возможность понять свой вклад в отрасль, дает осознание того, что твоя компания привнесла нового. Также она показывает, что вы сделали, чтоб туризм области был впереди. В этом году «Уральская звезда» это некий символ того, что туризм существует и мы как представители отрасли живы и полны сил и планов. Этот год был сложным, пандемия нанесла нам колоссальные убытки. В 2020 году прибыль упала почти на 80%. Летом туризм был еле живой, благодаря акциям кэшбэка за внутренние поездки. Но туроператорам удалось возобновить интерес людей и желание путешествовать. Мы каждый день ждем новых ограничений. В этой ситуации неопределенность хуже самой плохой определенности.

- Вы занимаетесь турами исключительно по Свердловской области и России?

- Верно! У нас в приоритете детский, семейный туризм. За все время нашей работы мы отправили на отдых больше 10 000 человек, хотя это старая цифра и сейчас, она гораздо больше. Больше половины из них – дети.

- Что нового появилось в этом году?

- С этого года, мы являемся операторами «Императорского маршрута» курсирующего из Екатеринбурга в Алапаевск. И несмотря на сложную ситуацию в сфере туризма, которая складывается последние два года, в 2021 году количество туристов, посетивших этот маршрут превысило 2 000 человек. Кстати, он брендовый, это визитная карточка для нашей компании и области. «Императорский маршрут» пользуется невероятной популярностью. Для его создания была проделана огромная работа. И я думаю, что премия «Уральская звезда» в частности связана с его реализацией. Также в разработке у нас «Демидовский маршрут», эксперты его уже оценили. Этот маршрут поможет привлекать в наш регион туристов со всей страны!