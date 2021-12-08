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Общество8 декабря 2021 7:40

Свердловскую область до конца недели накрыл смог

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смог продержится в регионе до вечера воскресенья

Смог продержится в регионе до вечера воскресенья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область до конца недели накрыл смог. Синоптики Уральского гидрометцентра объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

- С 20 часов 7 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 20 часов 12 декабря.

Отметим, что во время смога не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе и открывать окна. Кроме того желательно отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы и делать влажную уборку.