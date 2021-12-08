Свердловские охотники получили срок за то, что угрожали полицейским оружием

Охотники зарядили гладкоствольное ружье. Фото: Следственный комитет Свердловской области

Охотники получили срок за то, что угрожали полицейским оружием. Об этом сообщает Следственный комитет Свердловской области.

В августе 2020 года сотрудники полиции проводили рейды на территории охотничьих угодий Сысертского района. Встретив шесть человек, органы власти представились мужчинам и попросили предоставить к осмотру документы и оружие.

В августе 2020 года сотрудники полиции проводили рейды. Фото: Следственный комитет Свердловской области

- Кадочников и Никонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказались выполнять законные требования государственного инспектора, - рассказал старший помощник руководителя СК Александр Шульга.

Мужчин задержали. Фото: Следственный комитет Свердловской области

Охотники зарядили гладкоствольное ружье патронами 12-го калибра и направили на полицию. Чтобы запугать проверяющих, Кадочников выстрелил несколько раз, но никто не пострадал. Мужчин задержали, Никонову суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года, а его сообщнику – 4 года колонии общего режима.